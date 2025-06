premiati i vincitori delle borse di studio intitolate alla memoria di filippo prati

Un legame indissolubile tra passato e futuro: la memoria di Filippo Prati continua a vivere attraverso due borse di studio che celebrano il talento e il merito. Gli ex compagni della V Di del liceo Righi, uniti da ricordi e affetto, hanno premiato i nuovi vincitori, dimostrando come l'amicizia possa ispirare azioni nobili. Un gesto che si colloca nel crescente trend di valorizzazione delle memorie collettive e del supporto alla formazione giovanile.

Da una festa goliardica per festeggiare 50 anni a due borse di studio per ricordare un amico scomparso: gli ex studenti della V Di del liceo scientifico Righi diplomati nel 199293 hanno premiato i vincitori delle borse di studio rivolte agli studenti del liceo e intitolate a Filippo Prati, un compagno di classe morto a 30 anni. Al concorso hanno partecipato una ventina di ragazze e ragazzi, che hanno presentato complessivamente 25 progetti (testi, video o presentazioni) suddivisi nelle due categorie, dedicate alla divulgazione scientifica e disagio giovanile. Tanti gli argomenti trattati, dall’influenza dei social media all’intelligenza artificiale, dalla ricerca di soluzioni per gravi patologie alla condivisione di momenti difficili della loro vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it