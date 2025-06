Preghiera del mattino del 1 Giugno 2025 | Concedimi la Tua luce

In un mondo sempre più frenetico, la preghiera del mattino offre un momento di riflessione e connessione profonda con il sacro. Oggi, 1 giugno 2025, dedicato alla Santissima Trinità, è l'occasione perfetta per ricaricare le energie spirituali. Concedi alla tua anima la luce divina: lode, amore e gratitudine possono trasformare la tua giornata. Scopri come un semplice gesto di devozione possa fare la differenza nel tuo cammino quotidiano.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 1 Giugno 2025: “Concedimi la Tua luce”

