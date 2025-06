Prato sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1

Prato, 1 giugno 2025 – Mattinata di sciopero al Macrolotto 1 per il sindacato Sudd Cobas che, insieme a tanti lavoratori, principalmente pakistani e bengalesi, si sono riuniti al memoriale delle vittime dell'incendio nella fabbrica Teresa Moda. I partecipanti, dopo un primo momento di riunione, sono partiti con due cortei per le vie del Macrolotto 1 con lo scopo di andare a scioperare davanti ad otto fabbriche della zona. L'iniziativa si inserisce negli “strike day”, quattro giorni di scioperi ad oltranza dove, per ogni ditta che si regolarizza, ne subentra un'altra davanti cui scioperare. "Come sempre sappiamo quando inizia e ma non quando finisce”, spiega Luca Toscano di Sudd Cobas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, sciopero dei Sudd Cobas al Macrolotto 1

