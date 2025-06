Poule scudetto serie D Bra-Livorno in diretta LIVE

Il Livorno punta dritto al sogno scudetto della Serie D! Dopo il convincente 2-1 dell'andata, oggi sfida decisiva contro il Bra. Un match che rappresenta non solo una possibilità di gloria, ma anche un passo verso il ritorno nel calcio che conta. Segui la diretta e scopri se gli amaranto riusciranno a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'emozione è assicurata!

Obiettivo finale. Il Livorno, dopo il successo per 2-1 nella gara di andata al Picchi, farĂ visita al Bra nel ritorno della semifinale della Poule scudetto di serie D (fischio d'inizio alle 16) con l'intento di staccare il pass per l'ultimo atto del torneo. Gli amaranto, per conquistare la.

