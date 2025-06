Poule scudetto serie D | Bra-Livorno 1-4 Indiani | La finale è per noi motivo di orgoglio Il Siracusa? Squadra fortissima

Il Livorno si prepara a vivere un sogno: la finale della Poule Scudetto di Serie D! Con un impressionante 4-1 sul campo del Bra, gli amaranto hanno dimostrato che, con talento e determinazione, nulla è impossibile. Ora, l'attesa cresce per la sfida contro il Siracusa, una squadra fortissima. È un momento di orgoglio per la città, che punta a scrivere una nuova pagina nella sua storia calcistica. Non perderti l'emozione!

Il Livorno approda alla finale della Poule scudetto di serie D. Gli amaranto, dopo aver vinto al Picchi per 2-1 la gara di andata, si sono imposti anche nella semifinale di ritorno espugnando il campo del Bra con un largo 1-4. Un successo ampiamente meritato da parte degli uomini di Paolo Indiani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Poule scudetto serie D | Bra-Livorno 1-4, Indiani: "La finale è per noi motivo di orgoglio. Il Siracusa? Squadra fortissima"

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva - Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

