Poti a piedi per rilanciare la montagna Arezzo Wave in cammino per il Calcit

Domenica 8 giugno, unisciti a "Poti a Piedi", l’evento che trasforma la montagna in un palcoscenico di sport, natura e musica. Con la sesta edizione di "A ritmo dei nostri passi", avrai l'opportunità di sostenere il Calcit e vivere un'esperienza unica all'Alpe di Poti. Unisciti al cambiamento: mentre cammini, contribuisci a riqualificare il territorio! Non è solo un passo, ma un grande passo verso un futuro migliore.

Si chiama "A ritmo dei nostri passi" ed è la sesta edizione di Poti a Piedi, l’evento che unisce sport, natura, musica e partecipazione civica pensato per riqualificare l’ Alpe di Poti. L’appuntamento è per domenica 8 giugno con una raccolta fondi per il Calcit organizzata da Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia che invita cittadini e famiglie a prendere parte a una giornata unica. Oltre alla tradizionale camminata e corsa podistica con tanti premi, saranno protagonisti oltre 100 coristi, i bambini delle scuole primarie, con un concorso a loro dedicato, e tante realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Poti a piedi" per rilanciare la montagna. Arezzo Wave in cammino per il Calcit

Cerca Video su questo argomento: Poti Piedi Rilanciare Montagna Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Poti a piedi per rilanciare la montagna. Arezzo Wave in cammino per il Calcit. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Torna l’appuntamento con Poti a Piedi. In cammino verso la montagna più amata

Come scrive lanazione.it: Arezzo si prepara per l'evento Poti a Piedi, organizzato per rilanciare e proteggere la montagna amata dagli aretini. Camminata e corsa in mezzo alla natura, con premi e novità per tutti i ...

Arezzo, torna Poti a Piedi domenica 8 giugno. Corsa, camminata e un coro di 100 bambini

Segnala corrierediarezzo.it: “A ritmo dei nostri passi”. Sesta edizione per Poti a Piedi, l’evento che unisce sport, natura, musica e partecipazione civica per salvare e valorizzare l’Alpe di Poti, montagna simbolo della città di ...

Walk & Roll con Poti a Piedi in musica

Come scrive lanazione.it: Un’idea nuova per la nostra città, dentro la terza edizione di Poti a Piedi l’ormai classica camminata annuale che ha l’obiettivo di far rinascere la nostra montagna e mettere in ...