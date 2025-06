Poteva scriverlo solo Chat GPT Le scuse del prof sono sempre più assurde

Il caso del docente di tedesco Stefano Addeo ha scosso l'opinione pubblica, catapultando il dibattito sulla responsabilità sociale dei professori. In un’epoca in cui le parole possono creare onde d’urto, il suo commento infelice mette in luce quanto sia fondamentale l'educazione ai valori civili nelle scuole. La figura dell’insegnante non è solo quella di un trasmettitore di conoscenze, ma anche di un esempio da seguire. Una riflessione necessaria per il futuro della nostra società

Stefano Addeo, che insegna Tedesco in una scuola superiore nel Napoletano, è finito in un putiferio mediatico di dimensioni colossali dopo aver pubblicato sui social un commento in cui augurava alla piccola Ginevra, figlia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata a morte ad Afragola. In un'intervista di TgCom24 poi ritrasmessa al Tg4 delle 19, alla domanda dell'inviata: «Come mai ha scelto di scrivere quelle parole?», Addeo ha risposto: «Una leggerezza, una stupidaggine». Per poi precisare: «Su Whatsapp, Chat GPT, chiesi: "Fammi un messaggio brutto contro la Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Poteva scriverlo solo Chat GPT". Le scuse del prof sono sempre più assurde

Ne parlano su altre fonti

Università: come usare Chat GPT per scrivere la tesi

Scrive younipa.it: Nono occorre investire migliaia e migliaia di euro per poter usufruire di questo servizio in modo ... strumento anti-plagio per le tesi di laurea. Abbiamo chiesto a Chat GPT di scrivere l’introduzione ...

Chat GPT: una rivoluzione mondiale

Segnala metropolitanmagazine.it: Può modificare ciò che non è idoneo alla richiesta dell’utente, può addirittura scrivere un articolo. Bastano pochi passaggi chiave che servano a tracciare una linea guida e Chat GPT si occuperà del ...

Chat GPT, quali soluzioni alternative esistono?

Lo riporta wallstreetitalia.com: Chat GPT può spiegare la fisica quantistica o scrivere una poesia a comando. Che il suo potenziale sia enorme se ne è accorta in primis Microsoft che ha lanciato il nuovo motore di ricerca Bing, ...