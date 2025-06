Potature e pulizie sulla pista ciclabile opera rimasta a metà

La pista ciclabile di Cupra Marittima, un’oasi di sport e relax, attende ancora il completamento delle opere di potatura e pulizia. Un intervento fondamentale per garantire sicurezza e bellezza a chi ama pedalare o passeggiare. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile sta crescendo come mai prima d’ora, è cruciale che le amministrazioni investano in spazi sicuri e accoglienti. Non lasciare che questa opportunità sfumi!

E’ un’opera rimasta a metà quella che il comune di Cupra Marittima e la polizia locale, speravano di realizzare lungo la pista ciclo pedonale, verso Grottammare, nel loro tratto di competenza. Per dare sicurezza e decoro alle migliaia di persone che abitualmente pedalano, corrono e camminano lungo la pista, era stato imposto ai proprietari degli appezzamenti di terreno che la costeggiano sul versante est, di rimuovere ogni pericolo (chiodi e staccionate ammalorate) e di procedere alla rimozione di eventuali rifiuti annidati fra la vegetazione di fare la manutenzione delle piante con relativa pulizia del terreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Potature e pulizie sulla pista ciclabile, opera rimasta a metà

Cerca Video su questo argomento: Potature Pulizie Pista Ciclabile Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Potature e pulizie sulla pista ciclabile, opera rimasta a metà. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pista ciclabile 'abusiva' a Castelvetrano, costò 890mila euro

Si legge su ansa.it: Il Libero consorzio provinciale di Trapani ha provveduto a smantellare perchè "abusiva" la pista ciclabile realizzata dal Comune di Castelvetrano (Trapani) sulla strada provinciale 25 ...

Caserta, verde pubblico: interventi a doppia velocità e caso potature

ilmattino.it scrive: La manutenzione del verde pubblico a Caserta è stata, negli ultimi anni, un tema centrale di discussione tra cittadini, istituzioni e politica locale. La città, ...

Ostia, ciclista cade sulla pista ciclabile piena di sabbia e muore dopo 8 giorni di agonia. Informativa in procura

Riporta romatoday.it: Riccardo Simeone, un anziano di 85 anni con la passione dello sport, è morto dopo essere caduto dalla sua bicicletta mentre stava passeggiando sulla pista ciclabile di Ostia. L'uomo, ex ...