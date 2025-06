Post shock di un insegnante nel napoletano | Vogliamo il licenziamento

Un insegnante del napoletano ha scatenato un acceso dibattito con un post shock sui social, augurando disgrazie alla figlia della premier Meloni. Questo episodio non è solo una questione di etica professionale, ma mette in luce il crescente clima di polarizzazione nel nostro paese. La richiesta di licenziamento da parte di Fratelli d'Italia evidenzia il potere dei social nel far emergere tensioni sociali. Cosa ne pensate? È giusto punire simili esternazioni?

 "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". È il contenuto del post choc che appare sui social e non sfugge a Fratelli d'Italia, il partito della premier, che lo rilancia coprendo l'identità dell'autore ma mettendo in evidenza che si tratta di un dipendente del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Post shock di un insegnante nel napoletano: “Vogliamo il licenziamento”

