Post contro la figlia di Meloni le scuse deI prof | Scritto d' impulso Insulti social anche ai figli di Salvini e Piantedosi

Un episodio che scuote il dibattito sul rispetto e la responsabilità online: un professore ha augurato il peggio alla figlia della premier Meloni. Le scuse tardive non possono cancellare l’eco di insulti rivolti anche ai figli di altri politici. Questo fatto evidenzia come l’odio virtuale stia contaminando il dibattito pubblico, sollevando interrogativi su educazione e civiltà. Dobbiamo riflettere su come possiamo costruire un dialogo più sano.

AGI - Ha chiesto scusa il professore di tedesco autore del post in cui augurava alla figlia della premier, Giorgia Meloni, di fare la fine della ragazza vittima di femminicidio ad Afragola. "È stato un gesto stupido, scritto d'impulso", ha affermato Stefano Addeo, docente di un istituto superiore della provincia di Napoli, intervistato dal Roma online, "chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo ". Le motivazioni del post. Addeo ha spiegato di aver scritto il post "nella notte", dopo aver sentito al telegiornale che l'Italia continuava a inviare armi a Israele: "Mi sono svegliato la mattina e ho detto: 'Madonna mia, cosa ho scritto'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Post contro la figlia di Meloni, le scuse deI prof: "Scritto d'impulso". Insulti social anche ai figli di Salvini e Piantedosi

Post choc contro la figlia di Giorgia Meloni, il responsabile rompe il silenzio

Un post scioccante ha scatenato una bufera sui social, colpendo la figlia di Giorgia Meloni. Un attacco inaccettabile che va oltre la politica, toccando il tema delicato della violenza giovanile e del rispetto.

