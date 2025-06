Post choc sulla figlia di Meloni scuse a metà del prof | Gesto stupido ma

Il caso del docente che ha augurato una morte terribile alla figlia di Giorgia Meloni scuote il dibattito pubblico, mettendo in luce quanto sia delicata la linea tra libertà di espressione e rispetto. Le scuse del professore, infarcite di "ma" e "però", dimostrano un'incapacità di assumersi pienamente le responsabilità. In un'epoca in cui le parole pesano più che mai, questo episodio ci invita a riflettere sul valore del dialogo e della responsabilità sociale.

Scuse infarcite di "ma" e "però" per il "gesto stupido" quelle dell'insegnante che ha augurato una morte terribile - come quella della povera Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola - alla figlia della premier Giorgia Meloni. Stefano Addeo, prof di tedesco in un liceo della provincia di Napoli, dopo una giornata di polemiche - la stessa premier ha parlato di "clima oscuro e malato" - offre la sua versione dei fatti in un'intervista pubblicata dal Roma online. "È stato un gesto stupido. Un post scritto d'impulso nella notte, dopo aver sentito al telegiornale che l'Italia continuava a inviare armi a Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Post choc sulla figlia di Meloni, scuse a metà del prof: "Gesto stupido ma..."

"Gesto stupido". Le scuse del prof che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni

Un gesto stupido, quello del professore che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni, ma il suo tentativo di far leva sulla politica solleva interrogativi più ampi.

