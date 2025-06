Post choc contro la figlia di Giorgia Meloni il responsabile rompe il silenzio

Un post scioccante ha scatenato una bufera sui social, colpendo la figlia di Giorgia Meloni. Un attacco inaccettabile che va oltre la politica, toccando il tema delicato della violenza giovanile e del rispetto. In un'era in cui le parole possono distruggere vite, è fondamentale riflettere sull’importanza di un dialogo civile. Questo evento riporta alla luce il bisogno di proteggere i più vulnerabili, soprattutto nelle tempeste ideologiche.

Ha scatenato un’ondata di sdegno bipartisan e una raffica di reazioni politiche e istituzionali il post shock comparso sui social, in cui si augura alla figlia della presidente del Consiglio la stessa tragica sorte toccata a Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola brutalmente uccisa a colpi di pietra. A scriverlo, e poi cancellarlo, è stato un docente di tedesco in servizio presso una scuola superiore della provincia di Napoli, il cui nome è finito rapidamente al centro di un acceso dibattito nazionale. L’autore del post, Stefano Addeo, è stato identificato in poche ore e il suo caso è stato immediatamente portato all’attenzione del Ministero dell’Istruzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it