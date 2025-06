Portofino costa 3 euro l’ora 72 euro al giorno posteggiare una moto nel borgo

Portofino, gioiello della Riviera Ligure, non è solo una meta da sogno per turisti, ma ora anche un campo di battaglia per i motociclisti! Con l’introduzione della nuova tariffa di 3 euro all’ora per il parcheggio delle moto, la situazione si complica. I dipendenti locali lamentano la mancanza di posti disponibili, evidenziando un problema crescente: come conciliare turismo e vita quotidiana in borghi così affascinanti? Il dibattito è aperto!

Dal 30 maggio introdotta una nuova zona a pagamento anche per i veicoli a due ruote, protestano i dipendenti dei locali che non trovano posti liberi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Portofino, costa 3 euro l’ora, 72 euro al giorno posteggiare una moto nel borgo

