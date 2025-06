Porto turistico mancano risposte

Il dibattito sul porto turistico si intensifica mentre il gruppo consiliare del Pd chiede risposte chiare sulla gestione di Sgds. La questione della decadenza della concessione portuale non è solo una battaglia politica, ma riflette un trend più ampio: la necessità di una governance trasparente e sostenibile per il nostro patrimonio marittimo. Un punto chiave? L'importanza di un dialogo aperto tra amministrazione e comunità per garantire un futuro prospero al settore.

Il gruppo consiliare del Pd interviene per fare chiarezza su alcune questioni cruciali relative al porto e alla gestione affidata a Sgds. La decadenza della concessione portuale, sottolineano dal partito, non può essere spacciata per un’invettiva eroica dell’attuale amministrazione. Anzi, la situazione sarebbe riconducibile solo ed esclusivamente alla gestione, mentre gli atti, le delibere e l’ultima sentenza del Consiglio di Stato confermano quanto intrapreso negli anni precedenti dall’amministrazione Loira. Proprio grazie al lavoro svolto in precedenza, che ha affrontato molti contenziosi fino alla scadenza del mandato per fissare gli importi dei canoni demaniali dovuti dal 2016, la decadenza pronunciata dall’attuale giunta ha potuto fondarsi su atti certi e definitivi, come riconosciuto dalle recenti sentenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Porto turistico, mancano risposte"

Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

