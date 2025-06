Porte aperte il nuovo Polo socio sanitario di comunità di Sogliano si svela alla cittadinanza

Giovedì 5 giugno, il Polo socio sanitario di Sogliano al Rubicone si svela alla cittadinanza con un open day imperdibile! Un’opportunità unica per scoprire servizi innovativi e incontri con esperti. In un contesto in cui la salute comunitaria è sempre più al centro delle politiche locali, questo nuovo hub rappresenta un passo fondamentale verso un benessere condiviso. Non perdere l’occasione di esplorare un futuro più sano!

Giovedì 5 giugno, con un open day, inaugura ufficialmente il Polo socio sanitario della comunità di Sogliano al Rubicone. La nuova struttura territoriale di Piazza Garibaldi 17, già attiva da alcuni mesi, apre dunque le sue porte a tutta la cittadinanza dalle ore 7.30 alle 18.

