Pontedera | in corso il casting per il nuovo direttore sportivo Bargagna e Taldo in lizza

Il Pontedera è in fermento: il casting per il nuovo direttore sportivo è in pieno svolgimento! Con Bargagna e Taldo in lizza, la scelta di chi guiderà le strategie di mercato potrebbe rivelarsi decisiva per la prossima stagione. In un calcio sempre più competitivo, trovare l'uomo giusto può fare la differenza tra una squadra da metà classifica e una pronta a lottare per i vertici. Chi sarà il profilo capace di dare nuova linfa ai granata?

E’ ancora in corso di svolgimento il casting nel Pontedera per sostituire Moreno Zocchi nel ruolo di direttore sportivo. Un ruolo tecnico centrale in una società di calcio, fondamentale nella costruzione della squadra. E’ necessario dunque non sbagliare il colpo nello scegliere l’uomo giusto da affiancare a Leonardo Menichini, per cui è probabile che prima di sapere chi sarà stato scelto ci sia da attendere ancora qualche altro giorno. Probabilmente, comunque, non si dovrebbe andare oltre la settimana. Due nomi li abbiamo già fatti, i contatti ci sono stati, si tratta di personaggi già conosciuti nell’ambiente pontederese, e uno dei due è il principale papabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera: in corso il casting per il nuovo direttore sportivo, Bargagna e Taldo in lizza

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Corso Casting Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pontedera: in corso il casting per il nuovo direttore sportivo, Bargagna e Taldo in lizza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pontedera: in corso il casting per il nuovo direttore sportivo, Bargagna e Taldo in lizza

Si legge su sport.quotidiano.net: Il Pontedera cerca un nuovo direttore sportivo. Bargagna e Taldo tra i candidati principali per il ruolo tecnico.

Modartech raddoppia: nuovo corso di laurea

lanazione.it scrive: Non solo in Fashion Design, da oggi all’Istituto Modartech di Pontedera ci si può laureare ... titolo di studio equipollente alla laurea breve per il corso post diploma triennale in ...

Era, il nuovo corso: "Costruire un ponte tra la cultura operaia e il mondo di oggi"

Riporta lanazione.it: Stefano Massini è il nuovo direttore artistico del Teatro nazionale della Toscana, il contenitore artistico che comprende anche il Teatro Era di Pontedera. "Con estremo piacere questa mattina ho ...