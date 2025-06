Ponte di Matassino | ancora lavori Scatta il test della Municipale

Il ponte di Matassino continua a far parlare di sé: dopo mesi di lavori, un nuovo test della municipale è alle porte. I controlli, in programma dal 4 giugno, potrebbero finalmente chiudere un capitolo che ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini. In un'epoca in cui l'efficienza delle infrastrutture è cruciale per il benessere collettivo, la parola fine a questa saga rappresenterebbe un passo avanti significativo verso una mobilità più fluida.

Ancora lavori sul ponte di Matassino. Quelli di una settimana fa dovevano essere gli ultimi, ma si scopre ora che erano i penultimi. I nuovi controlli che inizieranno il 4 giugno, promettono dal Comune di Figline e Incisa, segneranno davvero la parola fine di lunghi mesi di cantieri che hanno inevitabilmente condizionato la vita dei cittadini, trattandosi dell’unico attraversamento dell’Arno che collega col territorio comunale di Reggello. Se con la settimana scorsa sono terminati i lavori di collegamento della tubazione Publiacqua del ponte di Matassino e sono di conseguenza stati smontati i ponteggi, ora si parte con un ulteriore step di cantieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte di Matassino: ancora lavori. Scatta il test della Municipale

