Ponte di Caiazzano Cimino scrive alla Provincia | Basta interruzioni e rallentamenti

La sindaca di Padula, Michela Cimino, alza la voce per il ponte di Caiazzano, chiuso dal 2021. Con un appello diretto al nuovo presidente della Provincia di Salerno, chiede basta a interruzioni e rallentamenti. Questa situazione non riguarda solo il collegamento tra Padula e Sassano, ma riflette un trend pi√Ļ ampio: l'urgente necessit√† di investire nella manutenzione delle infrastrutture. La sicurezza dei cittadini deve tornare al centro del dibattito!

In merito alla situazione del¬†ponte di Caiazzano¬†che collega¬†Padula¬†a¬†Sassano, chiuso dall‚Äôottobre 2021 a causa di gravi problemi strutturali, la sindaca di¬†Padula,¬†Michela Cimino, interviene per fare chiarezza e lanciare un appello accorato al nuovo presidente della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Ponte di Caiazzano, Cimino scrive alla Provincia: ‚ÄúBasta interruzioni e rallentamenti‚ÄĚ

Altre letture consigliate

Padula, la Sindaca Cimino alla Provincia: ‚ÄúBasta interruzioni e rallentamenti sul Ponte di Caiazzano‚ÄĚ

La sindaca Michela Cimino alza la voce per il ponte di Caiazzano, un collegamento vitale tra Padula e Sassano.

Cerca Video su questo argomento: Ponte Caiazzano Cimino Scrive Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Padula la Sindaca Cimino alla Provincia | Basta interruzioni e rallentamenti sul Ponte di Caiazzano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte di Caiazzano, la Sindaca Cimino alla Provincia: ‚ÄúBasta interruzioni e rallentamenti‚ÄĚ

Lo riporta infocilento.it: La chiusura si rese necessaria per motivi di sicurezza, in seguito a controlli che evidenziarono la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza e successiva ricostruzione ...

Ponte Caiazzano, Tommasetti denuncia: ‚ÄúNessun ponte, finora solo passerelle‚ÄĚ

Da infocilento.it: Un appello urgente per i lavori sul ponte di Caiazzano. Lo rivolge Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, a sei mesi dalla posa della prima pietra di un’opera che ...

Padula: slitta l'apertura del ponte di Caiazzano: «Indagini archeologiche preventive»

Secondo ilmattino.it: Servono indagini archeologiche per effettuare poi i lavori sul nuovo ponte di Caiazzano. Una doccia gelata quella della Soprintendenza fa all’associazione Schierarsi Cilento-Vallo di Diano che ...