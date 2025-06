Ponte del 2 giugno | strutture ricettive della Tuscia tra le più gettonate

Il ponte del 2 giugno segna l'inizio ufficiale dell'estate in Italia e la Tuscia diventa la meta preferita degli amanti della natura e della cultura. Con l'80% delle strutture ricettive già prenotate, il richiamo di questa terra affascinante si fa sentire. Sabato, in particolare, sfiora il 90%! Non perdere l'occasione di scoprire le meraviglie di questo territorio che promette di incantare ogni visitatore. Preparati a vivere un weekend indimenticabile!

La stagione estiva parte con un mini-esodo: per il lungo weekend del 2 giugno risultano prenotate l’80% delle sistemazioni disponibili online, con punte del 90% nella giornata di sabato per le destinazioni più attrattive. La ricorrenza di lunedì e le previsioni meteo con temperature estive hanno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ponte del 2 giugno: strutture ricettive della Tuscia tra le più gettonate

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Ponte del 2 giugno in lombardia: occupazione nelle strutture ricettive tra l’80% e l’85% nel ponte festivo

Scrive gaeta.it: Durante il ponte del 2 giugno, la Lombardia registra un'affluenza record con hotel al 85% di occupazione, grazie a investimenti pubblici e privati che valorizzano mete autentiche e meno conosciute.

Lago di Como, ponte del 2 giugno sold out. “Qui modello unico di accoglienza. Mix di bellezza e imprenditori capaci”

Come scrive comozero.it: “Il vero successo del Lago di Como non si misura solo nella straordinaria bellezza dei suoi paesaggi, ma nella qualità dell’imprenditoria che lo abita e lo fa vivere ogni giorno. Qui esiste un modello ...

Turismo nei laghi di Como e Garda: entusiasmo e nuove regole per gestire l’afflusso durante il ponte del 2 giugno

Segnala gaeta.it: Afflusso turistico record sui laghi lombardi durante il ponte del 2 giugno 2025, con quasi piena occupazione a lago di Como e lago di Garda; misure di controllo attivate a Sirmione e Como per garantir ...