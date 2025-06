Pomeriggio 5 la rivoluzione | chi arriva d' estate

Un'estate all'insegna delle novità su Mediaset! Pomeriggio Cinque si rinnova con l'arrivo di Alessandra Viero, volto familiare di Quarto Grado, pronta a portare freschezza al programma insieme a Gianluigi Nuzzi. Questo cambiamento segna un trend crescente nei palinsesti televisivi, dove l'innovazione è la chiave per catturare l'attenzione del pubblico. Curiosi di scoprire come influenzerà il talk show? La stagione estiva si preannuncia scott

Aria di novità in Mediaset in vista della stagione estiva. Alla conduzione di Pomeriggio Cinque, infatti, approda Alessandra Viero, già volto noto di Quarto Grado, che co-conduce insieme a Gianluigi Nuzzi. La notizia è stata diffusa da Davide Maggio, secondo cui la decisione da parte dell'emittente è stata presa in via definitiva. La co-conduttrice di Quarto Grado, quindi, approderà alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5 a partire dal 9 giugno. Una scelta precisa da parte dei piani alti Mediaset che puntano ad una trasmissione in cui vengano affrontate tematiche di stretta attualità e Viero è senza dubbio preparata in termini di cronaca nera, dal momento che da anni approfondisce questi temi in prima serata.