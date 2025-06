Pomarance | ragazzo colto da malore in acqua In ospedale con l’elisoccorso

Tragedie come quella avvenuta a Pomarance, dove un giovane è stato colto da malore mentre si trovava in acqua, ci ricordano l'importanza della sicurezza nei luoghi di svago. La tempestività dei soccorsi, con l'intervento dell'elisoccorso e dei vigili del fuoco di Pisa, è fondamentale. In un'estate segnata dall'aumento delle attività all'aperto, è cruciale mantenere alta l'attenzione sulle misure di prevenzione. Sicurezza prima di tutto!

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta oggi, 1 giugno 2025, alle ore 14:50 presso la riserva naturale "Masso delle Fanciulle" nel comune di Pomarance per soccorrere una persona

