Polonia testa a testa alle presidenziali | Trzaskowski e Nawrocki divisi da un pugno di voti Ma entrambi già cantano vittoria

In Polonia, il ballottaggio presidenziale tra Trzaskowski e Nawrocki si fa palpitante: bastano pochi voti a separare due visioni opposte del futuro. Mentre entrambi già proclamano vittoria, il Paese si trova a un bivio cruciale nel contesto europeo. Questo momento non è solo un confronto elettorale, ma un test fondamentale per la democrazia post-sovietica. Chi guiderà la Polonia verso l'Europa o il conservatorismo? La risposta è nelle mani degli elettori

Si sono chiuse alle 21 in Polonia le urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Appuntamento attesissimo perché considerato spartiacque tra due visioni del Paese. A contendersi la presidenza della Repubblica post-sovietica, da un lato l’ex sindaco di Varsavia Rafa? Trzaskowski, europeista e alleato di Donald Tusk, il premier di centrodestra tornato al potere a fine 2023 alla guida di una coalizione liberal-progressista. Dall’altra Karol Nawrocki, uno storico di tendenze nazional-populiste, vicino al Pis che ha governato il Paese nel decennio precedente portandolo sull’orlo della rottura con l’Ue. 🔗 Leggi su Open.online

Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo

