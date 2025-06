Polonia testa a testa al ballottaggio | Trzaskowski leggermente in vantaggio sugli exit poll

In Polonia, il destino politico è appeso a un filo: Trzaskowski, il sindaco di Varsavia, è in vantaggio di un soffio sugli exit poll. Questo ballottaggio rappresenta una battaglia cruciale fra una visione europeista e un ritorno a politiche sovraniste, riflettendo un trend più ampio di divisione politica in Europa. L'entusiasmo dei cittadini è palpabile: chi prevarrà in questa sfida storica? La risposta potrebbe riscrivere le sorti della nazione.

Un soffio separa i due candidati alla presidenza della Polonia dopo il ballottaggio di domenica. Gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi indicano un margine minimo a favore del sindaco di Varsavia, Rafa? Trzaskowski (50,3%), candidato europeista della Coalizione Civica (KO), sul sovranista Karol Nawrocki (49,7%), sostenuto dal partito di destra Diritto e Giustizia (PiS). Un risultato che non permette di dichiarare un vincitore, con il conteggio ufficiale dei voti ancora in corso e gli annunci attesi per lunedì. Affluenza record e clima teso. L’affluenza ha raggiunto il 72,8%, superando quella del primo turno (67,31%) e del ballottaggio del 2020 (68,2%). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Polonia, testa a testa al ballottaggio: Trzaskowski leggermente in vantaggio sugli exit poll

Leggi anche Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo - Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

