Polonia | nuovi exit poll passa in vantaggio conservatore Nawrocki

In Polonia, la corsa al ballottaggio si infiamma: Karol Nawrocki, il candidato conservatore, conquista un vantaggio emozionante con il 50,7% dei voti. Questo scenario non è solo una sfida elettorale, ma riflette un trend più ampio in Europa, dove le forze conservatrici stanno guadagnando terreno. In un momento in cui l'identità nazionale è al centro del dibattito, ogni voto conta e il risultato potrebbe influenzare le future dinamiche politiche del continente.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – Secondo nuove proiezioni di Ipsos per TVN24, TVP e Polsat News, il candidato conservatore Karol Nawrocki è in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,7% dei voti, mentre il suo avversario, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski segue con il 49,3% delle preferenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polonia: nuovi exit poll, passa in vantaggio conservatore Nawrocki

