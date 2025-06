Polonia i due candidati alla presidenza si recano a votare | le immagini

In un clima di grande attesa, la Polonia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia politica. Oggi, i due protagonisti del ballottaggio presidenziale, il liberale Rafal Trzaskowski e il conservatore Karol Nawrocki, si sono recati alle urne, simbolo di una scelta che trascende confini nazionali. La direzione verso cui si orienterà Varsavia potrebbe influenzare non solo il futuro del paese, ma anche le delicate relazioni con l'Unione Europea. Chi vincerà ?

Il sindaco di Varsavia e candidato liberale filo-UE Rafa? Trzaskowski, e il candidato conservatore, Karol Nawrocki, esprimono il loro voto. La Polonia si reca oggi alle urne in un decisivo ballottaggio presidenziale che potrebbe gettare le basi per il futuro politico della nazione e le sue relazioni con l’Unione europea. La competizione contrappone Trzaskowski e Nawrocki: l’esito determinerà se la Polonia intraprenderà un percorso più nazionalista o si orienterà in modo più deciso verso la Ue. Con il presidente conservatore Andrzej Duda che completa il suo secondo e ultimo mandato, il nuovo presidente avrà un’influenza significativa sulla capacità del governo centrista del primo ministro Donald Tusk di portare a termine il suo programma, dato il potere presidenziale di veto sulle leggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polonia, i due candidati alla presidenza si recano a votare: le immagini

Approfondisci con questi articoli

Polonia,lieve vantaggio candidato ProUe

Il candidato filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e leader della Piattaforma Civica, guida il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia con il 30,8% dei voti.

Cerca Video su questo argomento: Polonia Due Candidati Presidenza Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ballottaggio in Polonia, con la sfida Trzaskowski-Nawrocki in ballo anche il destino dell’Europa; Polonia, gli sponsor dei due candidati al ballottaggio; In Polonia, Rafal Trzaskowski contro Karol Nawrocki: ritratti incrociati dei due candidati alle elezioni presidenziali polacche in 10 punti; Polonia al voto, testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Polonia, i due candidati alla presidenza si recano a votare: le immagini

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Il sindaco di Varsavia e candidato liberale filo-UE Rafal Trzaskowski, e il candidato conservatore, Karol Nawrocki, esprimono il ...

Polonia, ballottaggio elezioni: aperti seggi per scegliere nuovo presidente tra Trzaskowski e Nawrocki

Si legge su msn.com: Polacchi al voto per il secondo turno delle presidenziali. In lizza l'europeista Rafal Trzaskowski e il nazionalconservatore Karol Nawrocki. I seggi aperti dalle 7, si chiudono alle 21 e dopo inizierà ...

Oggi il ballottaggio delle presidenziali in Polonia: testa a testa tra i due candidati

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...