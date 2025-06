Polonia | exit poll presidenziali Trzaskowski in leggero vantaggio

In un clima politico europeo sempre più polarizzato, il ballottaggio presidenziale in Polonia si tinge di suspense. Rafal Trzaskowski, il sindaco liberale di Varsavia, sfiora la vittoria con un 50,3% contro il conservatore Karol Nawrocki. Questo risultato non è solo un voto, ma riflette una crescente richiesta di cambiamento e apertura nel cuore dell'Europa. Chi prevarrà? La sfida polacca potrebbe riscrivere le regole del gioco politico a livello continentale.

Milano, 1 giu. (LaPresse) – I primi exit poll dopo la chiusura dei seggi, danno Rafal Trzaskowski, sindaco liberale di Varsavia, in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,3%. Il suo avversario, il conservatore Karol Nawrocki avrebbe ricevuto il 49,7% dei voti. Lo riporta il quotidiano Gazeta Wyborcza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polonia: exit poll presidenziali, Trzaskowski in leggero vantaggio

