Polonia exit poll presidenziali | testa a testa tra il filoeuropeo Trzaskowski e l’ultraconservatore Nawrocki

In Polonia, la corsa presidenziale si fa incandescente: Trzaskowski, il filoeuropeo, e Nawrocki, l'ultraconservatore, sono in perfetta parità nei sondaggi. Questo testa a testa non è solo una sfida interna, ma un riflesso delle tensioni politiche europee. Con l'Ucraina che osserva con apprensione, il risultato del ballottaggio potrebbe segnare il futuro dell'intera regione. Chi avrà il coraggio di guidare verso una Polonia più aper

E' testa a testa fra i due candidati: i sondaggi indicano uno scarto minimo tra i due contendenti. L'Ucraina segue con apprensione il ballottaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Polonia, exit poll presidenziali: testa a testa tra il filoeuropeo Trzaskowski e l’ultraconservatore Nawrocki

Leggi anche Polonia: exit poll presidenziali, Trzaskowski in leggero vantaggio - In un clima politico europeo sempre più polarizzato, il ballottaggio presidenziale in Polonia si tinge di suspense.

Su questo argomento da altre fonti

L’estrema destra vincerà le elezioni presidenziali in Polonia?; Ballottaggio in Polonia, clima da scontro di civiltà tra il sindaco europeista e il fan di Trump; Il ballottaggio che deciderà se il governo polacco potrà governare davvero; Polonia, urne aperte: al via il ballottaggio per le presidenziali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia

Scrive msn.com: Alla chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali in Polonia, risulta in vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di ...

Exit poll in Polonia, in lieve vantaggio il filo Ue Trzaskowski

Riporta ansa.it: Alle elezioni presidenziali in Polonia è in vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato filoeuropeista di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), dato al 50,3% dai ...

Secondo gli exit poll i due candidati alle presidenziali in Polonia sono quasi pari

Segnala ilpost.it: È in leggero vantaggio quello del governo, Rafal Trzaskowski: la sua vittoria potrebbe sbloccare uno stallo politico che va avanti da anni ...