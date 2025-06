Polonia entrambi i candidati esultano

In Polonia, il ballottaggio presidenziale si tinge di speranza e cambiamento. Con il sindaco di Varsavia, Trzaskowski, che esulta per un vantaggio nei sondaggi, si segna un possibile ridimensionamento dell'onda sovranista. Questo risultato si inserisce in un contesto europeo di rinnovata spinta verso la democrazia e i valori liberali. La promessa di Trzaskowski di unire i polacchi è una sfida cruciale: riuscirà a mantenere questa visione?

21.47 "Abbiamo vinto". Così il sindaco di Varsavia, Trzaskowski, 53 anni, candidato di Piattaforma civica (Partito del premier Tusk),subito dopo gli exit poll del ballottaggio delle presidenziali, che lo danno in lieve vantaggio rispetto all'avversario sovranista Nawrocki, sostenuto dal presidente Duda. "Sarò il presidente che unirà tutti i polacchi",ha detto Trzaskowski,al 50.3% secondo i sondaggi. Nawrocki al 49,7%. Trzaskowski sottolinea di dover attendere il risultato finale.Nawrocki:"Vinceremo nella notte,salveremo il Paese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

