Polonia col fiato sospeso | testa a testa alle Presidenziali Sia il liberale Trzaskowski che l’ultraconservatore Nawrocki rivendicano la vittoria

La Polonia è in fermento, con i cittadini incollati agli schermi per seguire il ballottaggio tra il liberale Trzaskowski e l’ultraconservatore Nawrocki, entrambi pronti a dichiararsi vincitori. Questo testa a testa non rappresenta soltanto una sfida elettorale, ma riflette un Paese diviso su valori fondamentali. Con un margine di vantaggio dello 0,3%, la notte potrebbe riservare sorprese e ripercussioni in tutta Europa. Chi avrà la meglio?

Solo la notte potrebbe sbloccare l’impasse di fronte alla quale si trova la Polonia dopo che sono chiusi i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Gli exit poll non potrebbero dare raffigurazione migliore dell’espressione “testa a testa”. Un leggerissimo vantaggio – dello 0,3 per cento, che con i margini d’errore di un sondaggio come è l’exit poll è molto vicino a niente – premia il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski (a sinistra nella foto in alto), 53 anni, candidato di Piattaforma civica, liberale, centrista, europeista, sul quale ha puntato il capo del governo Donald Tusk, ex presidente del Consiglio europeo, che in Ue è alto dirigente del Ppe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Polonia col fiato sospeso: testa a testa alle Presidenziali. Sia il liberale Trzaskowski che l’ultraconservatore Nawrocki rivendicano la vittoria

Leggi anche Polonia, Trazskowski in testa alle presidenziali. Ma in vista del ballottaggio si sgretola il bipolarismo - Polonia Trazskowski guida le presidenziali, ma il bipolarismo sta vacillando in vista del ballottaggio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni in Polonia, Bruxelles con il fiato sospeso. Cosa c’è da sapere; Presidenziali al fotofinish, Polonia col fiato sospeso; La Polonia dei ribelli e dei delusi va al voto: l'Europa è ancora al bivio; Elezioni in Polonia, Bruxelles con il fiato sospeso. Cosa c’è da sapere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni Polonia, exit poll: testa a testa tra l'europeista Trzaskowski e il sovranista Nawrocki. Entrambi rivendicano la vittoria

Scrive leggo.it: La Polonia resta col fiato sospeso. I primi exit poll del ballottaggio per le presidenziali danno infatti il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski in leggerissimo vantaggio. E anche se il candidato fi ...

Testa a testa in Polonia, Trzaskowski avanti di un soffio

Come scrive laregione.ch: Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana.

Elezioni in Polonia, Bruxelles con il fiato sospeso. Cosa c’è da sapere

Segnala msn.com: Si sceglie il nuovo presidente della Repubblica. Una vittoria del filo europeo Rafal Trzaskowski renderebbe il lavoro più facile al premier Tusk e darebbe nuovo smalto alla Ue in chiave anti sovranist ...