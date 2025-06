Polo giudiziario al San Camillo Pompilio attacca | Un’amministrazione che viene smentita da tutti

La consigliera Serena Pompilio non le manda a dire! Con una critica diretta all’amministrazione comunale di Chieti, solleva interrogativi sul futuro del polo giudiziario al San Camillo. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni locali. Sarà solo il primo di tanti colpi di scena? Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa storia!

Serena Pompilio torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale di Chieti. La consigliera comunale di opposizione non ha mai nascosto le sue perplessità sull’operato della giunta, e questa volta a finire nel mirino è la vicenda del possibile spostamento del polo giudiziario al San. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Polo giudiziario al San Camillo, Pompilio attacca: "Un’amministrazione che viene smentita da tutti"

Cerca Video su questo argomento: Polo Giudiziario San Camillo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Pompilio: “Sul Polo giudiziario il Ministero boccia la scelta del Comune”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

CITTADELLA GIUDIZIARIA: IL COMUNE DI CHIETI, “DEVE RESTARE IN CENTRO, NESSUN BLITZ SUL SAN CAMILLO”

abruzzoweb.it scrive: CHIETI – “Nessun blitz sul San Camillo, che merita un utilizzo in linea con la sua storia, il suo valore e la vocazione espressa. In merito alla localizzazione della Cittadella giudiziaria ...

Polo trapianti San Camillo-Spallanzani, crescono gli interventi e i pazienti dalla Calabria

Lo riporta corrieredellacalabria.it: La crescita esponenziale del Polo Interaziendale Trapianti e’ il risultato dell’attivita’ multidisciplinare di diversi reparti. Tra questi, spiccano le Epatologie del San Camillo e INMI dirette ...

Record di trapianti al Polo San Camillo-Spallanzani: 7 in 24 ore

Secondo romatoday.it: Sette trapianti in 24 ore. È il primato regionale raggiunto dal polo ospedaliero interaziendale trapianti (Poit) dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini e dell’istituto nazionale per ...