Politano escluso dai convocati di Spalletti | arriva la spiegazione UFFICIALE

Matteo Politano, dopo un’annata da protagonista e uno Scudetto in tasca, resta a casa: la scelta di Spalletti sorprende. La spiegazione ufficiale mette in luce un trend interessante nel calcio moderno: il valore della continuità e della fiducia nei titolari. In un’era dove le rotazioni sono all’ordine del giorno, come si evolverà il futuro dell’ala partenopea? La tensione tra prestazioni individuali e scelte tecniche è palpabile.

Dopo una stagione e uno Scudetto da protagonista assoluto, Matteo Politano non è riuscito a convincere Luciano Spalletti: ecco il motivo Se la vittoria dello Scudetto del 2023 andava divisa a pari merito con Hirving Lozano, titolare sotto la gestione Spalletti, questa volta Matteo Politano non ha mai avuto una vera alternativa alle sue spalle. Non a caso è stato tra i più utilizzati da Antonio Conte. L’ex esterno dell’Inter ha concluso la stagione con 39 partite giocate tra campionato e Coppa Italia. A bilancio pesano però solo i 3 gol. Ed è proprio la scarsa quantità di reti realizzate che avrebbe pesato sulla decisione di Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche Nazionale, i convocati di Spalletti: si rivedono Orsolini e Acerbi, Politano resta fuori - Luciano Spalletti ha reso note le convocazioni della Nazionale italiana per le cruciali partite di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia, Spalletti chiama 27 azzurri e aspetta la finale. Il dubbio Acerbi; Cinque giocatori esclusi dall'ultima squadra italiana, tra cui Calafiori e Politano; Nazionale, UFFICIALI le convocazioni: esclusione a sorpresa per un giocatore del Napoli; Nazionale UFFICIALI le convocazioni | esclusione a sorpresa per un giocatore del Napoli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

CORRIERE - Politano tra i convocati? Spalletti avrebbe preso una decisione

Lo riporta msn.com: Matteo Politano, nelle ultime gare ... il peso della fascia anche con la difesa a tre. Spalletti, in questa chiave tattica, non aveva escluso di richiamare Zaccagni ma nelle ultime ore le ...

Spalletti ha rivelato che un calciatore ha rifiutato la convocazione (e non per problemi fisici)

Si legge su msn.com: Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha rivelato che un calciatore ha rifiutato la convocazione in Nazionale e non per problemi fisici ...

Spalletti e il no di Acerbi all'Italia: "Ha risposto con un sms". E sulla convocazione di Cristante e Mancini...

Riporta corrieredellosport.it: Il commissario tecnico degli azzurri ha presentato la sfida con la Norvegia, valida per la qualificazione ai Mondiali, in programma venerdì a Oslo ...