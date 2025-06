Pogba retroscena di mercato | no ad una squadra del mondiale per Club | prima vuole tornare al top della forma

Paul Pogba dice “no” a una squadra del Mondiale per Club: il campione francese punta a tornare al top della forma prima di scendere nuovamente in campo. Dopo la riduzione della squalifica, il suo obiettivo è chiaro: riprendersi e dimostrare il suo valore. In un calcio sempre più competitivo, la sua decisione riflette un trend crescente tra i giocatori: la ricerca della qualità personale sopra le opportunità immediate. Riuscirà a riconquistare il palcoscenico?

Pogba, il retroscena sul francese ex Juve: il no ad una squadra che gioca il Mondiale per Club: il suo obiettivo è tornare al top prima di tornare in campo Dopo la riduzione della squalifica per doping da quattro anni a 18 mesi, Paul Pogba è tornato ufficialmente eleggibile per giocare a partire da marzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pogba, retroscena di mercato: no ad una squadra del mondiale per Club: prima vuole tornare al top della forma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 maggio; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 luglio

Secondo tuttomercatoweb.com: Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. L’INFORTUNIO DI POGBA BLOCCA LE USCITE ... così una lunga telenovela di mercato. Oussama Idrissi torna a giocare ...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 ottobre

Segnala tuttomercatoweb.com: Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti. POGBA PUÒ TORNARE A GIOCARE DA MARZO. E LA JUVENTUS AVRÀ 10 MILIONI IN PIÙ DI MONTE INGAGGI. JUVENTUS, MILIK KO E ...

“Pogba sempre in ritardo”, il retroscena che fa discutere

Come scrive calciomercato.it: Pogba, il racconto dell’ex compagno: “Multe su multe lungo tutta la stagione” Dei trascorsi al Manchester United ha parlato l’ex compagno Matic, che è stato intervistato dal canale ...