Pogba dove eravamo rimasti? L’ex Juve è ancora senza squadra ma ha preso un’importante decisione Di cosa si tratta

Paul Pogba, l'ex stella della Juventus, è ancora senza squadra, ma ha preso una decisione cruciale per il suo futuro: sta valutando seriamente di ripartire da zero. Con la squalifica ridotta a 18 mesi, il calciatore ha tutte le carte in regola per tornare protagonista nel calcio. Riuscirà a rinascere come un fenomeno dopo questo periodo buio? La sua storia è un esempio di resilienza in un mondo sportivo sempre più competitivo.

Pogba è ancora senza squadra ma ha preso un'importante decisione. Di cosa si tratta, tutti i dettagli sul futuro dell'ex Juventus. Dopo la riduzione della squalifica per doping da quattro anni a 18 mesi, Paul Pogba è tornato ufficialmente disponibile per scendere in campo dallo scorso marzo. Attualmente svincolato, l'ex centrocampista di Juventus e Manchester United sta valutando con calma le tante proposte arrivate da club europei, della MLS e dell'Arabia Saudita. Nonostante l'interesse legato anche al prossimo Mondiale per Club, Pogba ha deciso di non affrettare la scelta, preferendo concentrarsi sul pieno recupero fisico e mentale dopo mesi difficili.

