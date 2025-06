Podismo la 10 K Run Empolese | foto e classifica

La 10K Run Empolese ha fatto battere i cuori degli appassionati di podismo il 1 giugno 2025. Un evento che va oltre la semplice corsa: è una celebrazione dello sport e della comunità! La quarta edizione, con partenza dallo stadio Carlo Castellani, ha unito corridori di ogni livello, tutti pronti a mettersi alla prova. Non perdere l’occasione di scoprire le foto più emozionanti e le classifiche! Chi sarà riuscito a brillare?

Empoli, 1 giugno 2025 – Dalla pista dello stadio Carlo Castellani di Empoli è partita la quarta edizione della 10K Run Empolese, organizzata dalla Podistica Empolese 1986. QUI LA FOTOGALLERY DI REGALAMI UN SORRISO Un appuntamento che ha offerto ai partecipanti l’occasione di testare il proprio stato di forma e confrontarsi sui 10 km esatti di un tracciato interamente pianeggiante, ideale per misurarsi sul piano cronometrico. La manifestazione, promossa sotto l’egida della Uisp e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli, ha previsto anche un’opzione non competitiva sulla distanza di 5 km, rivolta a chi ha voluto vivere l’emozione della corsa in modo più libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it