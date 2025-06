Podenzano proseguono le iniziative di prevenzione contro le zanzare

A Podenzano, la lotta contro le zanzare entra nel vivo! Dopo la distribuzione di pastiglie larvicide e una campagna social informativa, l’amministrazione comunale invita i cittadini a un incontro il 3 giugno. In un’epoca in cui la salute pubblica è al centro dell'attenzione, queste iniziative non solo proteggono il nostro benessere, ma promuovono anche una comunità più consapevole. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza!

Dopo la distribuzione gratuita delle pastiglie larvicide e dopo la campagna social con semplici accorgimenti per prevenire la diffusione delle zanzare, l'amministrazione comunale di Podenzano ha organizzato per la serata di martedì 3 giugno un incontro aperto alla cittadinanza in collaborazione.

