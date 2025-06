Poche cure e tante difficoltà | Sclerosi multipla così mi sento

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce invisibilmente, rendendo ogni giorno una battaglia silenziosa. La mostra in corso Zanardelli ha messo in luce le esperienze di chi vive con questi sintomi. In un'epoca in cui la consapevolezza e la sensibilizzazione sono più importanti che mai, è fondamentale ascoltare e supportare chi affronta queste sfide quotidiane. Scopriremo insieme che dietro ogni sorriso possono nascondersi difficoltà immense.

La gamba dal nulla fa male e brucia. Il braccio è come un pezzo di ghiaccio. D’un tratto, la parola manca. La mente è avvolta dalla nebbia. Così si sente una persona con sclerosi multipla. Lo hanno raccontato i pannelli esposti in corso Zanardelli, teatro ieri della mostra della campagna di sensibilizzazione sui sintomi invisibili della sclerosi multipla, “Portraits“ edizione 2025, creata con l’intelligenza artificiale. L’evento sarà riproposto oggi ad Alfianello in piazza Lodovico Pavoni, all’interno dei giardini del palazzo comunale. A Brescia alla mostra è stato abbinato il laboratorio sensoriale “Senti come mi sento“, per far comprendere cosa sente una persona con sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poche cure e tante difficoltà: "Sclerosi multipla, così mi sento"

Venerdì 16 maggio alle ore 18.00, presso la sezione provinciale Aism di Arezzo (Piazza Andromeda 29), si svolgerà un aperitivo informativo sull'alimentazione e gli stili di vita nella sclerosi multipla.

