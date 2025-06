Playoff Serie B 2025 | regolamento date risultati

La tensione cresce in Serie B: i playoff 2025 si avvicinano e tutto può accadere! Con Sassuolo e Pisa già promossi, la battaglia per il terzo posto promette emozioni forti. Le date sono fissate e il regolamento chiaro, ma l'incertezza regna sovrana. Chi si aggiudicherà il pass per la massima serie? Non perdere di vista le squadre che lotteranno fino all'ultimo respiro, perché in questo campionato ogni partita è un evento da vivere!

Con la stagione regolare che volge al termine, la terza squadra promossa in Serie A sarà espressa dagli spareggi: playoff Serie B 2025 Se il Sassuolo (1°) e il Pisa (2°) hanno ottenuto la promozione diretta in Serie A, a due giornate dal termine della stagione regolare del Campionato di Serie B è arrivata l'ufficialità .

Playoff Serie A2, la Fortitudo perde anche gara 2: Cantù avanti 2-0 nella serie

Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2, la Fortitudo Bologna si arrende nuovamente alla Pallacanestro Cantù, subendo un distacco di 20 punti nella serie.

