Playoff epilogo amaro per Forlì | Rimini espugna il Palafiera e si giocherà la promozione con Cantù

Un epilogo amaro per la Pallacanestro Forlì 2.015, che vede sfumare i sogni di promozione dopo la sconfitta contro Rimini. Con un punteggio di 64 a 76, i romagnoli salutano i playoff, mentre Rimini si prepara a sfidare Cantù. Questa partita segna non solo la fine di una stagione, ma l’inizio di una riflessione profonda sul futuro del basket locale e sulla resilienza necessaria per tornare a brillare. Chi vincerà la finale

La Rinascita Basket Rimini espugna il Palafiera con il punteggio di 64 a 76 e mette fine al campionato della Pallacanestro Forlì 2.015, conquistando il pass per le finali playoff di A2 dove troverà sul suo cammino Cantù. Non c'è stata storia in Gara 4: con un Perkovic a mezzo servizio, in campo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Playoff, epilogo amaro per Forlì: Rimini espugna il Palafiera e si giocherà la promozione con Cantù

Leggi anche Break e controbreak, è Cividale a firmare quello vincente: ora per Forlì la corsa playoff si fa difficilissima - In una partita intensa segnata da continui scambi di vantaggi, Cividale ha trionfato con un finale brillante, infliggendo a Forlì una battuta d'arresto cruciale nella corsa ai playoff.

