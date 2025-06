Playoff Basket | Rimini e Forlì pronte per la decisiva gara4

Il grande spettacolo dei playoff di basket infiamma Rimini e Forlì, pronte a darsi battaglia nella decisiva gara 4. In un contesto dove il fattore casa ha un peso determinante, le sorprese non sono mancate, dimostrando che tutto è possibile nel mondo del basket. Chi avrà la meglio? Scopriremo se la legge delle montagne russe continuerà a regnare o se una nuova storia si scriverà sul parquet!

di Loriano Zannoni Nelle montagne russe dei playoff una legge è stata quasi sempre rispettata, ovverosia vince chi gioca in casa. È accaduto l'87.5% delle volte. Poche le eccezioni, anche se significative: la vittoria di Rieti a Milano in gara3 dei quarti, quella di Forlì a Cividale in gara5 e poi la più recente, il successo di Cantù a Rieti in gara3 di semifinale. In tutti i casi, è sempre stato un match che ha regalato il passaggio del turno alla vincitrice. Rimini prende spunto, vuole qualificarsi alla finale e oggi ha un altro matchpoint, dopo quello sprecato venerdì sera. Si gioca ancora alle 20, sempre nel deserto acustico dell'Unieuro Arena di via Punta di Ferro.