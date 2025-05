Platonov randagi stretti tra lo squallore e il sublime

Platonov, autore spesso trascurato, ci regala un affresco potente di umanità in bilico tra squallore e sublime. La sua scrittura si inserisce in un contesto letterario che ha visto la nascita di giganti come Tolstoj e Dostoevskij, segnando una biforcazione decisiva nel romanzo russo. Scopri come le sue visioni tragiche possano risuonare ancora oggi, offrendoci una lente unica attraverso cui osservare le nostre fragilità contemporanee.

In Catastrofi nell'aria Iosif Brodskij segnala la biforcazione che si generò quando sulla scena del romanzo russo comparvero, quasi simultaneamente, Tolstoj e Dostoevskij: mentre la scrittura del primo era capace

