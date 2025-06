Piscine Italcementi l’ultima bracciata | Ora si rispettino i tempi

È ufficiale: la piscina Italcementi di Santa Lucia chiude per due anni, lasciando un vuoto nel cuore di molti. Da domenica, il cantiere prenderà il posto delle bracciate, ma non solo dell’acqua. Questo spazio rappresenta molto più di un semplice impianto sportivo; è un luogo di aggregazione e socialità. La sfida ora è mantenere vivo lo spirito della comunità in attesa del grande ritorno. Chi sarà pronto a tuffarsi nella nuova era?

SANTA LUCIA. Da domenica primo giugno impianto chiuso per i lavori, che dureranno due anni. Il dispiacere dei frequentatori: «Qui non solo sport, ma tanta aggregazione».

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere

Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

Piscine Italcementi, l'ultima bracciata: «Ora si rispettino i tempi»

SANTA LUCIA. Da domenica primo giugno impianto chiuso per i lavori, che dureranno due anni. Il dispiacere dei frequentatori: «Qui non solo sport, ma tanta aggregazione».

Chiuse le piscine Italcementi, Ribolla: "Mai nessun confronto, per noi danno al mondo sportivo"

Tutti i dubbi del consigliere della Lega: "Alla presentazione del progetto il pubblico non potrà intervenire. Avevamo già espresso perplessità dal punto di vista procedurale"

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere

Le ultime bracciate si potranno fare sabato 31 maggio. Poi inizierà lo smantellamento delle Piscine comunali Italcementi, rimaste pressoché tali dagli anni Sessanta, quando la struttura ...