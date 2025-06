Pisa piange Bulgarella Imprenditore e sportivo | Generoso e appassionato

Pisa è in lutto per la perdita di Andrea Bulgarella, un imprenditore e sportivo che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità. A 79 anni, Bulgarella non era solo un costruttore di successo, ma anche un simbolo di generosità e passione. La sua storia ci ricorda l'importanza dei legami familiari e del contributo che ognuno di noi può dare alla società. La sua eredità vive nel cuore di chi l’ha conosciuto.

di Gabriele Masiero Ha vinto la malattia contro la quale stava combattendo da mesi. Si è spento ieri il costruttore Andrea Bulgarella, erede di una famiglia di imprenditori da più di cento anni, come amava definirsi sul sito internet di Edilcentro, il suo gruppo. Aveva 79 anni. Originario della provincia di Trapani, da molti anni si era trasferito in Toscana, a Pisa, dove si era specializzato soprattutto nel recupero di numerosi edifici storici, prevalentemente strutture ricettive in tutta Italia, tra cui il Grand Hotel Misurina a Misurina, l'Hotel Palazzo di Livorno, le colonie marine Principi di Piemonte e Regina Elena sul litorale pisano e la Tonnara di Bonagia.

