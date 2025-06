pisa giallo sulle sponde dell arno precipita dalla spalletta e muore

Tragedia a Pisa: un giovane tunisino di 23 anni è stato trovato senza vita lungo le sponde dell'Arno, un triste richiamo all'emergenza sociale che colpisce molti centri urbani. La sua morte, avvenuta in circostanze misteriose, pone l'accento sulla vulnerabilità delle persone senza fissa dimora, spesso invisibili e dimenticate. Un fatto che ci invita a riflettere sull'importanza di creare comunità più inclusive e solidali.

Un tunisino di 23 anni, senza fissa dimora e con qualche precedente di polizia, è stato trovato morto ieri mattina all’alba nel centro di Pisa, lungo la sponda dell’Arno, riverso a terra in un lago di sangue sulla banchina di cemento sottostante le spallette. Sull’episodio indagano i carabinieri che propendono per una caduta accidentale avvenuta probabilmente quando era ancora buio, in una zona che di sera è frequentata da centinaia di giovani. Sulle spallette da anni è vietato sedersi e sporgersi. E i cartelli di divieto sono diffusi in tutti i lungarni del centro con messaggi in italiano e in inglese. 🔗 Leggi su Lanazione.it