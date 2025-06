Pisa alla ricerca del nuovo allenatore | Paolo Zanetti in pole position

Il Pisa è in fermento: con Paolo Zanetti in pole position per la panchina, il club nerazzurro punta a riscrivere la sua storia. La ricerca di un allenatore non è solo un cambio di figura, ma un passo cruciale verso un sogno: il ritorno in Serie A dopo 34 anni. Sarà fondamentale trovare una guida capace di infondere passione e strategia. Chi avrà il coraggio di raccogliere questa sfida? L'attesa cresce!

Casting aperti! Prosegue l’incessante lavoro dei dirigenti del Pisa per trovare il profilo perfetto che possa rappresentare il successore di Filippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Un compito importante, quello di rappresentare e guidare la squadra al ritorno in massima serie a trentaquattro anni di distanza dall’ultima volta. Il prescelto potrebbe, dovrebbe, arrivare settimana prossima. La volontà del club è quella di poter chiudere il prima possibile, per poter quindi accelerare sulla programmazione del campionato. Come sempre accade, sono tanti i nomi sondati dalla società, da Pirlo, profilo gradito già negli anni precedenti dalla dirigenza, con il contratto con la Sampdoria in vigore fino al 30 giugno, e Vanoli, altro profilo gradito, ma più difficile dato anche il rapporto con Urbano Cairo e la dirigenza del Torino in fase di ricucitura dopo lo strappo pubblico avvenuto alla fine dell’ultima partita di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa alla ricerca del nuovo allenatore: Paolo Zanetti in pole position

Cerca Video su questo argomento: Pisa Ricerca Nuovo Allenatore Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pisa Calcio accelera nella ricerca del nuovo allenatore: Paolo Vanoli in pole position; Pisa, nodo-allenatore: contatto e feeling con Pirlo. Ma il casting resta ancora aperto; Pisa, per il quinto anno consecutivo si inizierà con un nuovo tecnico in panchina; Addio Inzaghi-Pisa, l'analisi e il futuro: Forte la pista estera, ma non solo, maxi rumba allenatori in Serie A. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pisa alla ricerca del nuovo allenatore: Paolo Zanetti in pole position

Da msn.com: Il Pisa cerca il successore di Inzaghi. Paolo Zanetti, con esperienza in Serie A, è il favorito per la panchina.

Pisa Calcio accelera nella ricerca del nuovo allenatore: Paolo Vanoli in pole position

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nuovo allenatore Pisa, Corrado sfoglia la margherita: occhio a Davide Ancelotti

Da fantamaster.it: Nuovo allenatore Pisa - Il Pisa si prepara ad affrontare una stagione storica, dato che il club toscano tornerà a calcare i ...