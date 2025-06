Pirelli 20 anni sul mare con i gommoni all' avanguardia

Pirelli celebra 20 anni di innovazione nel mondo dei gommoni, segnando un’epoca con il P Zero 770, che ha rivoluzionato l’esperienza nautica. In un contesto in cui la sostenibilità e le performance si intrecciano sempre più, i battelli pneumatici della Casa della Bicocca sono un simbolo di eleganza e tecnologia. Scopri come il design e l'innovazione possono navigare verso un futuro sempre più blu!

Nel 2005, con il P Zero 770, nasceva un nuovo modo di interpretare i battelli pneumatici. Oggi le gamme realizzate dalla Casa della Bicocca con lo specialista Sacs Tecnorib sono al top. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pirelli, 20 anni sul mare con i gommoni all'avanguardia

Sacs Tecnorib e Pirelli: 20 anni di mare, design e velocità

Scopri i 20 anni di eccellenza di Sacs Tecnorib e Pirelli, simboli di mare, design e velocità. Dal 2005, questa partnership ha rivoluzionato la nautica di alta gamma, offrendo imbarcazioni che uniscono sportività e stile, conquistando armatori in tutto il mondo.

