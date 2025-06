Pirata della strada travolge e uccide un motociclista nel Leccese

Una tragedia che scuote la comunità: Antonio Pecoraro, 62 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nel leccese. L’auto pirata, fuggita dopo l'impatto con la sua Ducati Monster, riporta alla luce il drammatico tema della sicurezza sulle strade, sempre più al centro del dibattito pubblico. Ogni giorno, troppi motociclisti affrontano rischi enormi. È tempo di riflettere e agire per proteggere chi ama la libertà delle due ruote.

Un motociclista è stato travolto e ucciso in provincia di Lecce da un’auto pirata sulle cui tracce son ora le forze dell’ordine. La vittima si chiamava Antonio Pecoraro, 62 anni di Taurisano e viaggiava su una Ducati Monster sulla Andrano-Tricase Porto. L’impatto con una Wolkswagen Golf nera è stato terribile e il centauro non ha avuto scampo. Il conducente dell’auto è fuggito, sull'asfalto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pirata della strada travolge e uccide un motociclista nel Leccese

