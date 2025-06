Piovono multe nei grandi comuni gli autovelox riempiono le casse in Valle Telesina

I grandi comuni stanno raccogliendo sempre più incassi dalle multe stradali, con un balzo dell'11% nel 2024. Gli autovelox, protagonisti di questo trend, potrebbero però dover affrontare un cambio di rotta: nuove norme in arrivo mettono in discussione la loro omologazione. Un tema che solleva interrogativi sul reale scopo di queste misure: sicurezza o semplicemente un modo per rimpinguare le casse pubbliche? La questione è aperta e merita attenzione.

Tempo di lettura: 4 minuti Gli incassi dei comuni dalle multe stradali continuano a crescere: sono stati di 650 milioni nel 2024 (+11%). Ma gli autovelox, tra i maggiori responsabili di questo fenomeno, rischiano lo stop: dal 12 giugno scattano nuove regole, ma mancano ancora le regole per l'omologazione degli apparecchi. I consumatori, Codacons ed Assoutenti, fanno i conti anche in vista dei prossimi esodi estivi. Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023, spiega il Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo.

Leggi anche Ancora più soldi dalle multe per i Comuni, la classifica del Codacons sulle città che incassano di più: cosa cambia a giugno con gli autovelox - Nel 2024, i comuni italiani incasseranno quasi 650 milioni di euro dalle multe stradali, un trend in crescita che dimostra come la sicurezza stradale diventi anche una fonte di entrate.

