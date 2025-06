Pioli Juve Tuttosport non tramonta la pista che porta all’ex allenatore del Milan | piace soprattutto per questi motivi! Cosa filtra sul tecnico

La Juventus non molla la pista che porta a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, un nome che continua a circolare nei corridoi di Torino. La dirigenza bianconera lo considera un profilo in grado di riportare freschezza e competitività alla squadra. In un calcio sempre più dinamico, l'ex rossonero potrebbe rappresentare quella svolta strategica che i tifosi attendono. Quali sono i motivi che spingono la Juve a puntare su di lui? Scoprilo!

Pioli Juve (Tuttosport), l’ex Milan è uno dei nomi che i bianconeri vagliano per la panchina del futuro. Cosa filtra. Stefano Pioli è un nome spendibile per la Juve. L’ex allenatore del Milan è un profilo che viene tenuto in considerazione per la panchina da parte della dirigenza bianconera e i motivi sono stati svelati dall’edizione odierna di Tuttosport. L’attuale tecnico dell’ Al Nassr piace per la sua pacatezza, per la sua competenza calcistica e per la sua voglia di tornare in Serie A. Malgrado ciò, al momento, non è il candidato più forte per prendere le redini della panchina bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juve (Tuttosport), non tramonta la pista che porta all’ex allenatore del Milan: piace soprattutto per questi motivi! Cosa filtra sul tecnico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

Cerca Video su questo argomento: Pioli Juve Tuttosport Tramonta Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pioli Juve, non tramonta questa ipotesi per la panchina; Pioli Juve non tramonta questa ipotesi per la panchina bianconera! L’ex Milan in corsa con altri due nomi | le ultime. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo allenatore Juve, si riparte da Tudor ma… Spuntano due alternative e un candidato forte alla panchina: cosa filtra alla Continassa

Come scrive juventusnews24.com: Nuovo allenatore Juve, si riparte da Tudor in vista della nuova stagione: dalle alternative all’idea che filtra alla Continassa Quale sarà il nuovo allenatore della Juve? Se lo stanno chiedendo i tifo ...

Pagina 2 | Allenatore Atalanta: Pioli, Motta o un altro ex Juve per restare al top anche senza Gasperini

Si legge su tuttosport.com: Sul tavolo da giorni la proposta di rinnovo per il tecnico di Grugliasco che invece ha scelto di lasciare Bergamo e stringere la mano ai Friedkin e alla Roma: la situazione ...

Allenatore Atalanta: Pioli, Motta o un altro ex Juve per restare al top anche senza Gasperini

Da tuttosport.com: Sul tavolo da giorni la proposta di rinnovo per il tecnico di Grugliasco che invece ha scelto di lasciare Bergamo e stringere la mano ai Friedkin e alla Roma: la situazione ...