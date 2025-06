Pioggia di droni ucraini sui negoziati di Istanbul Chi sta cercando di far saltare le trattative tra Russia e Ucraina?

Mentre i rappresentanti di Russia e Ucraina si incontrano a Istanbul per discutere la pace, un'improvvisa pioggia di droni ucraini su Mosca si fa sentire, mettendo a rischio le trattative. Questo attacco strategico non è solo un segnale di forza, ma riflette la crescente tensione in un contesto internazionale sempre più instabile. Chi sta cercando di sabotare la speranza di un accordo? Scoprilo nel nostro approfondimento.

A poche ore dall’inizio a Istanbul dell’incontro tra le delegazioni russa e ucraina per cercare di trovare un accordo per porre fine della guerra, Kiev ha condotto un attacco su larga scala con dei droni contro Mosca. Fonti diplomatiche turche, citate dall’agenzia di stampa Anadolu, hanno riferito che i colloqui si terranno al Ciragan Palace . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pioggia di droni ucraini sui negoziati di Istanbul. Chi sta cercando di far saltare le trattative tra Russia e Ucraina?

Leggi anche Droni russi fanno 9 morti a Sumy poche ore dopo i colloqui a Istanbul - Un attacco con droni russi ha colpito un minibus passeggeri a Bilopillja, nella regione di Sumy, causando nove morti e quattro feriti.

