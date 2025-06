Pino caduto nella notte lungo la sede stradale vigili del fuoco al lavoro in piazza Cavour

Nella notte, un pino imponente è caduto in piazza Cavour ad Ancona, interrompendo la tranquillità della città e danneggiando i cavi del filobus. I vigili del fuoco, come sempre pronti all'azione, sono intervenuti per ripristinare la situazione. Questo evento mette in luce l'importanza di monitorare il verde urbano, specialmente in un periodo di cambiamenti climatici che aumentano il rischio di eventi estremi. La sicurezza è una priorità!

ANCONA – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 3.45 circa in piazza Cavour per la rimozione di un grosso pino sulla sede stradale, la cui caduta ha danneggiato anche i cavi del filobus. La squadra dei pompieri, dopo il distacco della linea elettrica, sta provvedendo al taglio dell'albero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pino caduto nella notte lungo la sede stradale, vigili del fuoco al lavoro in piazza Cavour

